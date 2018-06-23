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 Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку

Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку
16:03   23 Июня 2018
Весь мир

Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку

Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку

Инициатором предложения о министеской встрече 2019 года в столице выступил глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов. На заседании ОПЕК+ он заявил, что хотел бы передать приглашение главы государства Ильхама Алиева странам-участницам.

Напомним, в субботу, 23 июня в Вене проходит встреча министров государств, которые входят в ОПЕК.

  Итогом сегодняшнего заседания стало соглашение об увеличении добычи на миллион баррелей в сутки до 1 июля с текущего показателя. Таким образом, сделка о сокращении добычи возвратится к нынешним условиям, поскольку страны организации будут добывать на 1,2 миллиона барреля в сутки меньше, если сравнивать с результатом октября 2016 года.

Предложение также поддержал глава российского Минэнерго Александр Новак. Он назвал это решение разумным. 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #весь мир #опек
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