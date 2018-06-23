Азербайджан намерен провести встречу ОПЕК+ в Баку

Инициатором предложения о министеской встрече 2019 года в столице выступил глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов. На заседании ОПЕК+ он заявил, что хотел бы передать приглашение главы государства Ильхама Алиева странам-участницам.

Напомним, в субботу, 23 июня в Вене проходит встреча министров государств, которые входят в ОПЕК.

Совместная Пресс-конференция по итогам 4-й Министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств pic.twitter.com/FQuZAfZaJG — Минэнерго России (@MinenergoGov) 23 июня 2018 г.

Итогом сегодняшнего заседания стало соглашение об увеличении добычи на миллион баррелей в сутки до 1 июля с текущего показателя. Таким образом, сделка о сокращении добычи возвратится к нынешним условиям, поскольку страны организации будут добывать на 1,2 миллиона барреля в сутки меньше, если сравнивать с результатом октября 2016 года.

Министр @novakav1: Мы консолидировано оценили,что наше соглашение принесло положительные результаты, исправило кризисную ситуацию 2014-2015 годов. Мы видим восстановление баланса на рынке. За 17 месяцев мы сократили мировые запасы нефти более чем на 1 млрд. баррелей pic.twitter.com/QN2PfC57ia — Минэнерго России (@MinenergoGov) 23 июня 2018 г.

Предложение также поддержал глава российского Минэнерго Александр Новак. Он назвал это решение разумным.

Министр @novakav1 вручил участникам Министерской встречи ОПЕК+ сувениры в виде талисмана чемпионата мира по футболу в России pic.twitter.com/65unroKcAN — Минэнерго России (@MinenergoGov) 23 июня 2018 г.