Новак: Увеличение добычи нефти на миллион баррелей в сутки — это разумно

Москва удовлетворена решением ОПЕК по увеличению добычи нефти на миллион баррелей в сутки по сделке ОПЕК. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам главы Минэнерго, данное решение соответствует предложениям, выработанным на мониторинговом комитете. Оно «соответствует сегодняшним представлениям о том, что следует делать на рынке».

«Думаю, что на данном этапе миллион баррелей — это разумно», — сказал министр.

В пятницу коллега Новака из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по увеличению добычи странами-участниками на миллион баррелей в сутки «представляется номинальной».