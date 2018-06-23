Орбиту МКС подняли на 700 метров

Российский Центр управления полетами (ЦУП) в субботу, 23 июня, провел маневр по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Орбиту подняли на 700 метров, пишет ТАСС.

Операцию провели в 11.15 по Москве при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс». Время работы составило 208 секунд. Высота орбиты МКС теперь составляет почти 405 километров.

В планах у ЦУП было провести маневр 21 июня. Специалисты перенесли операцию на субботу из-за баллистических причин. Коррекцию провели для формирования условий к запуску «Прогресса» к МКС. Его старт планируется на 10 июля с Байконура.