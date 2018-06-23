Столичный Парк Горького в субботу открыт только для выпускников

Вход в московский парк Горького 23 июня с 06:00 ограничен. Пройти могут только выпускники, имеющие индивидуальный браслет с кодом. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

В сообщении говорится, что главными гостями парка с 06:00 до восьми утра воскресенья станут выпускники московских школ. В 2018 году 11-й класс окончили 53 молодых людей. Из них на московский выпускной зарегистрировались более 19 тысяч человек из 312 школ столицы.