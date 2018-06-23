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Польша отказалась от идеи возведения стены на границе с Украиной

Польша отказалась от идеи возведения стены на границе с Украиной

Необходимость в строительстве заграждения на границе Польши с Украиной и Беларусью для защиты скота от африканской чумы свиней отпала, считает новый глава Минсельхоза Ян Кшиштоф Ардановский.

Подведение итогов по вопросу возведения стены будет принято после того, как Европейское агентство безопасности пищевой продукции (EFSA) вынесет профессиональную оценку, сообщает Укринформ.

По словам Ардановского окончательного решения еще нет, однако сам министр не видит необходимости в строительстве, поскольку зараза уже проникла в глубину Польши и с ней придется бороться иными способами. Он добавил, что если кому-то удастся его переубедить и привести весомые аргументы за разделение границ с помощью заграждения, он поддержит эту инициативу. Пока это не произошло, подчеркнул политик.

В качестве альтернативы глава Минсельхоза предложил охоту на диких кабанов.

Напомним, правительство Польши планировало строить на границе стену, протяженность которой составляла бы свыше тысячи километров.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #польша #стена #лихорадка #свиньи
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