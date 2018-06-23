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11:45   23 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Сквер у посольства РФ в Киеве назовут именем Бориса Немцова

Сквер у посольства РФ в Киеве назовут именем Бориса Немцова

Инициативу поддержала Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации (КГГА). Сквер находится на пересечении улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

Решение приняли на заседании комиссии путем голосования. 357 человек проголосовали «за» и 354 — «против». Представление о наименовании сквера в честь политика Бориса Немцова внесут в Киевский совет. Замглавы КГГА Алексей Резников отметил, что далее решение примут депутаты.

Также площади, находящейся перед посольством РФ в Вашингтоне, присвоили имя Немцова.

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Автор: Павел Никифоров
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