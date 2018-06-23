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11:37   23 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Киев готов к обмену осужденных россиян на украинцев — вице-спикер Рады

Киев готов к обмену осужденных россиян на украинцев — вице-спикер Рады

На Украине осуждены или обвиняются в тяжких преступлениях — убийства, терроризм, шпионаж, участие в войне — 23 гражданина РФ. Киев хочет отдать их в обмен на Олега Сенцова и других украинских граждан, отбывающих наказание в России.

Такое заявление сделала первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко в Facebook.

В начале недели президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили в телефонном разговоре вопрос обмена заключенными. За последнее время это была уже вторая их беседа. В перовой лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран посетят заключенных в обеих странах. Впоследствии омбудсмены Татьяна Москалькова (РФ) и Лариса Денисова (Украина) обменялись списками для посещений.

Киев готов к обмену осужденных россиян на украинцев — вице-спикер Рады

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму. Его сообщник по тому же приговору Александр Кольченко получил десять лет. Еще два фигуранта дела — Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев — получили по семь лет заключения.

Киев готов к обмену осужденных россиян на украинцев — вице-спикер Рады

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован и отправлен под стражу по обвинению в государственной измене, а также поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналист имеет двойное гражданство — Украины и РФ. Последнее, по данным следователей СБУ, он получил после  2014 года.

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Автор: Вячеслав Каширин
#украина #политика #ближнее зарубежье #сенцов #ирина геращенко #вышинский
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