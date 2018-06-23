Капитан мексиканцев уговорил фанатов не мешать сборной спать перед матчем с Южной Кореей
Несколько футболистов сборной Мексики накануне матча второго тура группового этапа Чемпионата мира — 2018 с командой Южной Кореи посреди ночи были вынуждены выйти из отеля, чтобы успокоить болельщиков.
Как только в Ростове-на-Дону стемнело, мексиканские фанаты перебрались из пивбаров к отелю, где разместилась сборная их страны. Они распевали пели песни и выкрикивали имена игроков, прося выйти и пообщаться с ними. Некоторое время спустя футболисты вышли к ним. При этом капитан команды Рафаэль Маркес попросил их не шуметь.
Маркес сказал, что команда очень рада поддержке, и попросил дать спортсменам отдохнуть перед важным матчем.
«У нас впереди очень важный матч. Мы хотим доставить вам удовольствие своей игрой. Поэтому просим вас не шуметь», – сказал лидер сборной.
Матч между Южной Кореей и Мексикой пройдет сегодня на стадионе «Ростов Арена». Свисток к началу встречи прозвучит в 18:00 мск.