Капитан мексиканцев уговорил фанатов не мешать сборной спать перед матчем с Южной Кореей

Несколько футболистов сборной Мексики накануне матча второго тура группового этапа Чемпионата мира — 2018 с командой Южной Кореи посреди ночи были вынуждены выйти из отеля, чтобы успокоить болельщиков.

Как только в Ростове-на-Дону стемнело, мексиканские фанаты перебрались из пивбаров к отелю, где разместилась сборная их страны. Они распевали пели песни и выкрикивали имена игроков, прося выйти и пообщаться с ними. Некоторое время спустя футболисты вышли к ним. При этом капитан команды Рафаэль Маркес попросил их не шуметь.

Маркес сказал, что команда очень рада поддержке, и попросил дать спортсменам отдохнуть перед важным матчем.

¡Son increíbles, Incondicionales! ???????? Afición y equipo unidos con el mismo objetivo en #Rusia2018⁠. Ya toca descansar para mañana estar con todo. ⚡️ ¡En verdad, gracias! Unidos #NadaNosDetiene⁠. ???????? pic.twitter.com/HhjZY0ksNb — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 22, 2018

«У нас впереди очень важный матч. Мы хотим доставить вам удовольствие своей игрой. Поэтому просим вас не шуметь», – сказал лидер сборной.

Матч между Южной Кореей и Мексикой пройдет сегодня на стадионе «Ростов Арена». Свисток к началу встречи прозвучит в 18:00 мск.