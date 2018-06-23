Трамп может посетить Австралию в ноябре

Поездка Дональда Трампа в Австралию станет его первой в должности президента США. Об этом пишет газета The Australian, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

Также издание отметило, что 17-18 ноября в Папуа-Новой Гвинеи пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Политикам придется лететь в страну не напрямую, а делать техническую остановку в Брисбене, Австралия.

Трамп намерен прилететь сюда за несколько дней до сессии АТЭС. Планируется полноценный визит в Австралию. Политик планирует посетить Канберре, Сидней, Кэрнс и, возможно, Брисбен.

Предшественник Трампа, Барак Обама, посещал Австралию в ходе саммита G20 в ноябре 2014 года. В 2018 года экс-президент США снова приехал в страну, но уже в рамках частной поездки.