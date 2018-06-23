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Москва и Токио подписали меморандум о сотрудничестве

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Москва и Токио подписали меморандум о сотрудничестве

Москва и Токио подписали меморандум о сотрудничестве

 Миссия РФ в ООН организовали трансляцию матчей ЧМ-2018

Миссия РФ в ООН организовали трансляцию матчей ЧМ-2018
Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

 В Молдавии прокомментировали резолюцию ООН по Приднестровью

В Молдавии прокомментировали резолюцию ООН по Приднестровью
Военный самолет разбился в США

Военный самолет разбился в США

 Строительство ядерного центра в Боливии при участии «Росатома» начнется в июле

Строительство ядерного центра в Боливии при участии «Росатома» начнется в июле
9:51   23 Июня 2018
Политика

Москва и Токио подписали меморандум о сотрудничестве

Москва и Токио подписали меморандум о сотрудничестве

Документ подписали во время заседания по российско-японскому содействию, который проходит в Якутии. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Заседание началось 23 июня, а завершится 25-го. Российскую сторону представляет Консультативный Совет, Японию - Дискуссионный клуб. Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве, пишут РИА Новости.

Косачев сообщил, что японских делегатов возглавил министр экономики Хиросигэ Сэко. Также сообщалось, что Токио намеревался привезти на встречу около 60 молодых бизнесменов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #косачев #япония #политика #весь мир
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