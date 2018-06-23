Москва и Токио подписали меморандум о сотрудничестве

Документ подписали во время заседания по российско-японскому содействию, который проходит в Якутии. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Заседание началось 23 июня, а завершится 25-го. Российскую сторону представляет Консультативный Совет, Японию - Дискуссионный клуб. Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве, пишут РИА Новости.

Косачев сообщил, что японских делегатов возглавил министр экономики Хиросигэ Сэко. Также сообщалось, что Токио намеревался привезти на встречу около 60 молодых бизнесменов.