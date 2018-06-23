Миссия РФ в ООН организовали трансляцию матчей ЧМ-2018

Благодаря этому все делегаты и сотрудники ООН получили возможность смотреть матчи чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Пресс-секретарь российской миссии при ООН Федор Стржижовский в беседе с ТАСС отметил, что спорт имеет объединяющую роль. Поскольку состав организации интернационален, каждый может поболеть за сборную своей страны.

Всего в штаб-квартире ООН установлено восемь больших мониторов. Дисплеи оборудованы не только в местах отдыха и официальных встреч, но и в помещениях, где проходит работа Совета Безопасности ООН. Главным местом для просмотра все же остается зал отдыха делегаций, подчеркнул Стржижовский. Во время трансляций здесь собирается больше 100 человек.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня, а завершится 15 июля. Футболистов и болельщиков примут 11 городов России.

Первым матчем в рамках ЧМ-2018 стала встреча сборных России и Саудовской Аравии. Российские футболисты победили со счетом 5:0.