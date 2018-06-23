В результате ДТП близ подмосковных Мытищ погиб один человек

В Мытищинском районе Подмосковья произошла дорожная авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает ФАН.

По данным агентства, инцидент произошел около шести утра в деревне Еремино. ВАЗ-2114, пытаясь уйти от столкновения, въехал в Nissan.

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Серьезные травмы получила пассажирка иномарки.

ФАН публикует видеозапись с места инцидента.

В четверг сообщалось, что жертвами ДТП с пятью легковыми автомобилями на Кутузовском проспекте в Москве стали три человека,