Движение в центре Москвы перекроют на выходные из-за выпускных

В центре Москвы перекроют улицу Ильинку для движения транспорта, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Ограничения будут действовать с 16:00 субботы до 07:00 воскресенья в связи с праздничными мероприятиями.

В эти выходные выпускники российских школ отметят свой праздник. В Государственный Кремлевский дворец прибудут около шести тысяч выпускников со всей России.

В этом году власти традиционно организуют бесплатный общегородской праздник «Московский выпускник - 2018». Ожидается, что в нем поучаствуют 19 тысяч молодых людей из 312 школ. Праздник начнется в 20:00 субботу и продлится до 06:00 воскресенья.