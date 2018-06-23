Жителей Москвы предупредили о пробках из-за дачников

На дорогах Москвы с пятницы будут затруднения в движении автомобилей по направлению в область из-за дачного сезона, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

В ведомстве подчеркивают, что москвичи все чаще выезжают на дачи в канун выходных.

Заторы ожидаются на Щелковском, Алтуфьевском, Ленинградском, Ярославском шоссе, на Волгоградском и Ленинском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов и съездах с МКАД, Садового кольца и Третьего транспортного кольца.

В ЦОДД отметили, что просят автомобилистов заранее планировать маршрут и передвинуть поездки за город на внепиковое время. В субботу рекомендуется выезжать до 8:30 утра или после полудня.