Врио главы Новосибирской области подал документы для участия в выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников подал документы для выдвижения на пост главы региона, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Досрочные выборы в регионе пройдут 9 сентября в связи с уходом с должности 69-летнего Владимира Городецкого. Российский лидер Владимир Путин принял его отставку 6 октября минувшего года.

Травников ранее был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, а также был мэром Вологды.