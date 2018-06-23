Туроператор «Матрешка-Тур» заявил о прекращении деятельности

Петербургский туристический оператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении деятельности, об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении подчеркивается, что ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» вынужден уведомить о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации туристического продукта.

Уточняется, что на данный момент компания не может быстро восстановиться в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании «Инвестстрах», дающей финансовые гарантии.

Ранее туроператор Polar tour заявил о приостановке деятельности.