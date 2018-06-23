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Туроператор «Матрешка-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Матрешка-Тур» заявил о прекращении деятельности

 Двух из девяти пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставили в Казань

Двух из девяти пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставили в Казань
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6:51   23 Июня 2018
Россия

Туроператор «Матрешка-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Матрешка-Тур» заявил о прекращении деятельности

Петербургский туристический оператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении деятельности, об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении подчеркивается, что ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» вынужден уведомить о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации туристического продукта.

Уточняется, что на данный момент компания не может быстро восстановиться в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании «Инвестстрах», дающей финансовые гарантии.

Ранее туроператор Polar tour заявил о приостановке деятельности.

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Автор: Олег Королев
#петербург #туроператор
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