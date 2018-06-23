Строительство ядерного центра в Боливии при участии «Росатома» начнется в июле

Центр ядерных исследований в Боливии построят при участии российской государственной корпорации «Росатом», сообщает посол РФ в стране Владимир Спринчан.

Начало работ в Эль-Альто запланировано на начало июля.

Россия и Боливия в марте 2016 года заключили соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, а в сооружении Центра ядерных исследований и технологий на площадке в городе Эль-Альто.

Проект сооружения центра уникален для атомной отрасли, поскольку будет сооружен на высоте 4,1 тысячи метров над уровнем моря. Создание центра будет реализовано «Росатомом» за счет Боливии, проект оценивается в 300 миллионов долларов.