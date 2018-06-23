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 Двух из девяти пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставили в Казань

Двух из девяти пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставили в Казань
Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

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Строительство ядерного центра в Боливии при участии «Росатома» начнется в июле

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 Итальянский министр заявил об угрозе развала ЕС в течение года

Итальянский министр заявил об угрозе развала ЕС в течение года
6:03   23 Июня 2018
Весь мир

Итальянский министр заявил об угрозе развала ЕС в течение года

Итальянский министр заявил об угрозе развала ЕС в течение года

Будущее Евросоюза определится в ближайшие года, заявил министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.

В интервью немецкому изданию Spiegel он сообщил, что в течение года станет ясно, сможет ли сохраниться единая Европа.

Глава МВД подчеркнул, что итальянская сторона более не может пускать на свою территорию мигрантов. По его словам, в Италии хотели бы наоборот, отправить «куда-нибудь нескольких».

Ранее Сальвини пообещал представить на рабочей встрече Еврокомиссии план по решению миграционной проблемы.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #италия #мигранты #сальвини
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