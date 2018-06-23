Российские военные раздали 7,5 тонн гумпомощи в Восточной Гуте

Российские военные провели гуманитарную акцию в городе Кафр-Батна в районе Восточная Гута, сообщает российский Центр по примирению воющих сторон в Сирии.

Перед раздачей жители города выстроились в очередь у входа в местный дом культуры, за пакетами и коробками подходили по специальным талонам.

Глава населенного пункта Тофик Бахадж сообщил, что в населенном пункте действует команда волонтеров, которая помогает распределять гуманитарную помощь. После того, как власти поселения узнали об акции, был сформирован список в наиболее нуждающихся пятистах семьях.

Населенный пункт Кафр-Батна вернулся под контроль законной власти при поддержке российской армии почти три месяца назад. С тех пор в городе жизнь заметно улучшилась, в том числе усилиями местной администрации.

Начальник отделения медицинского обеспечения ЦПВС Владимир Тютюнников рассказал РИА «Новости», что к врачам приходят с различными жалобами, в том числе с повышенным давлением, простудой и болями в животе.