Двух из девяти пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставили в Казань
Двое пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в городе Заинск в Татарстане спецборт доставил в региональный центр, сообщает республиканский главк МЧС.
В 02:23 мск на место ЧП вылетел вертолет с медобудованием Ми-8МТВ-1 авиационно-спасательного центра «Жуковский».
Пострадавшие были доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
В Заинске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв. В результате повреждения получили четыре квартиры. По последней информации, в больницы были доставлены десять человек, один из которых позже умер.