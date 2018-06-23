Двух из девяти пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставили в Казань

Двое пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в городе Заинск в Татарстане спецборт доставил в региональный центр, сообщает республиканский главк МЧС.

В 02:23 мск на место ЧП вылетел вертолет с медобудованием Ми-8МТВ-1 авиационно-спасательного центра «Жуковский».

Пострадавшие были доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В Заинске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв. В результате повреждения получили четыре квартиры. По последней информации, в больницы были доставлены десять человек, один из которых позже умер.