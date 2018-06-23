Боливия с начала года конфисковала 174 тонны наркотиков

Власти Боливии с начала года конфисковали несколько сотен тонн различных наркотиков, сообщил замминистра по социальной защите южноамериканской страны Фелипе Касерес.

По его словам, в ходе операции боливийского антинаркотического ведомства были изъяты 164 тонны марихуаны и 9,6 тонны кокаина в различном виде.

За прошедшие с начала года месяцы властям страны также удалось ликвидировать пятнадцать лабораторий по кристаллизации кокаина и 664 фабрики, изготавливающих пасту на основе листьев коки.

Также задержаны более 1,9 тысячи жителей страны и иностранцев, причастных к наркотрафику.