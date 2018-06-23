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 Американский сенатор выразил желание лично оценить экономику России

Американский сенатор выразил желание лично оценить экономику России
4:39   23 Июня 2018
Весь мир

Американский сенатор выразил желание лично оценить экономику России

Американский сенатор выразил желание лично оценить экономику России

Сенатор-республиканец от американского штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что во время поездки в Россию рассчитывает посмотреть на ситуацию в стране.

В интервью телеканалу CNN он выразил надежду, что ему удастся встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Также сенатор отметил, что хотел бы иметь возможность  встретиться с российскими чиновниками и поговорить об общих проблемах и интересах.

Кеннеди заявил, что хотел бы сам оценить состояние российской экономики. Также он отметил, что в ходе визита американские законодатели уделят основное внимание вопросам дипломатии.

Сенатор сообщил, что в обсудит в Москве «российское вмешательство». Он выразил надежду, что ему удастся установить взаимопонимание между Конгрессом США и российской администрацией.

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Автор: Олег Королев
#конгресс сша #визит в россию #американские сенаторы
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