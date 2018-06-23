Колумбия подтверждает обнаружение тел погибших эквадорски журналистов

Найденные на границе Эквадора и Колумбии тела принадлежат пропавшим эквадорским журналистам, заявил глава МИД Колумбии Мария Анхела Ольгин.

В четверг колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос заявил об обнаружении тел, которые с большой вероятностью могли принадлежать погибшим сотрудникам эквадорского издания Comercio. Журналистов похитили в конце марта, в приграничном районе. Позже президент Эквадора Ленин Морено подтвердил факт их гибели.

Министр иностранных дел Колумбии сообщила, что позвонила эквадорскому коллеге и сообщила ему новость о том, что тела убитых журналистов были найдены. На данный момент они находятся в городе Кали на опознании, после чего будут переданы родственникам.

Эквадор заявил о причастности к убийство Вальтера Патрисио Арисалы по прозвищу Гуачо, который возглавляет с января действующую в провинции Эсмеральдас банду.