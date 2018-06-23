Bloomberg удалило с карту с «нейтральным» Крымом

Агентство Bloomberg заявило об удалении со своего портала карты мира, на которой территориальная принадлежность российского полуострова Крым не была обозначена.

Ранее издание опубликовало инфографику о выборах в развивающихся странах. На представленной карте Украина была окрашена в желтый цвет, что указывало на проведение выборов в 2019 году. Россия была обозначена темно-серым цветом, поскольку выборы в ней уже прошли. Крым был отмечен «нейтральным», светло-серым цветом.

Посольство Украины в Вашингтоне в Twitter призвало Bloomberg перекрасить изображение, заявив, что Крым якобы должен быть окрашен желтым цветом.

После этого в материале на сайте американского агентства появилось уточнение, что «ошибочная» карта была удалена. Оригинальное изображение все еще остается доступным в Twitter издания.