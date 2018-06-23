Савченко предупредила украинские власти об опасности войны в Донбассе

Украине грозят проблемы как с Запада, так и Востока, если Киев не прекратит войну в Донбассе, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Соответствующее заявление нардеп сделала во время судебного заседания, на котором решался вопрос об изменении ей меры пресечения.

По ее словам, власти должны «разбить схемы», перестать «душить» людей и остановить войну. По ее мнению, в противном случае Киев «получит по зубам» как с Запада, так и с Востока.

Генеральная прокуратура Украины обвиняет Савченко в планировании терактов здании Верховной Рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы