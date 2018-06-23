Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в Генасссамблее ООН

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина самыми опытными политиками Генассамблее ООН.

По его словам, если сопоставить срок президентства и нахождения на посту премьер-министра, то у него и Путина получается общий результативный процесс в течение 15-16 лет.

Эрдоган отметил, что хорошие отношения стран проявились при проведении Анкарой операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии, а также при переговорах по сирийскому урегулированию в Сочи и Астане.

Также турецкий лидер вспомнил разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном об операции на севере Сирии. По его словам, на вопрос об оккупации он заявил, что Анкара останется в САР до завершения задачи по борьбе с террористами.