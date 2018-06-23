США свернули две программы совместных военных учений с Южной Кореей

Соединенные Штаты на неопределенное время заморозили две уже разработанные программы военных учений с Республикой Кореей, которые должны были пройти в течение трех ближайших месяцев.

Об этом в заявлении для прессы в пятницу сообщила пресс-служба Пентагона.

При этом отмечается, что запланированные совместные военные учения по подготовке и обучению американских и южнокорейских военных были приостановлены на неопределенный срок в целях поддержки реализации договоренностей, которые были достигнуты в Сингапуре в ходе исторического саммита США – КНДР на высшем уровне.

«Это включает в себя приостановление учений «Защитники свободы» наряду с другими учениями по программе военно-морского обмена», - заявила пресс-секретарь оборонного ведомства США Дана Уайт.

Кроме того, отмечается, что решение приостановить военные учения с Южной Кореей было принято для поддержки дипломатических усилий, предпринимаемых в настоящее время госсекретарем США Майком Помпео.

Также Уайт отметила, что дальнейшие шаги США в этой области будут зависеть от добросовестного ведения переговоров северокорейской стороной.