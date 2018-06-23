Стоимость биткоина упала ниже отметки в шесть тысяч долларов

Стоимость криптовалюты биткоин впервые за восемь месяцев опустилась ниже отметки в шесть тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По информации портала CoinMarketCap, по состоянию на 2:55 мск, биткоин дешевел на 9,52 процента, до 6077 долларов. При этом на бирже Binance биткоин ранее снижался в стоимости на 11,12 процента, до 5,970 тысячи долларов.

Таким образом, цена криптовалюты впервые с 13 ноября минувшего года опустилась ниже уровня в шесть тысяч долларов.

Генеральный директор платформы Tokenbox Павел Салас рассказал РИА «Новости», что фундаментальных причин для падения цен биткоина нет. Аналогичное мнение выразил агентству глава компании Enigma, соучредителя криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.