Президент FIFA почтил память защитников Сталинграда

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино в День памяти и скорби 22 июня возложил цветы к Вечному огню и к могиле маршала Чуйкова на Мамаевом кургане в Волгограде, а также оставил запись в Книге почетных гостей.

Об этом в ночь на субботу сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отмечая, что президент FIFA прибыл в Волгоград 22 июня, где на матч между сборными командами Нигерии и Исландии.

В рамках мероприятий, посвященных Дню памяти с скорби – 77-й годовщине начала Великой отечественной войны – Инфантино взошел на Мамаев курган, где почтил память павших участников героической защиты Сталинграда, возложив цветы к могиле маршала Чуйкова и к Вечному огню. Там же Инфантино расписался в Книге почетных гостей и видеоинсталляцию на соответствующую тему.

Кроме того, как сообщается президент FIFA находясь в пятницу в Волгограде пообщался с гостями города, футбольными болельщиками и волонтерами, работающими на ЧМ-2018.