Пенс обсудил с новоизбранным президентом Колумбии ситуацию в Венесуэле

Американский вице-президент Майк Пенс обсудил по телефону с новоизбранным президентом Колумбии Иваном Дуке ситуацию в регионе.

На своей странице в Twitter Пенс отметил, что во время разговора отметил необходимость решительных действий для прекращения производства наркотиков и наркотрафика. Также стороны обменялись мнениями по ситуации в Венесуэле.

Ранее стало известно, что Иван Дуке победил во втором туре выборов президента Колумбии, набрав более 50% голосов. Он должен вступить в должность в августе текущего года.

Ранее действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос призвал Организацию американских государств вмешаться в ситуацию в Венесуэле и Никарагуа.