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2:37   23 Июня 2018
Весь мир

Новые iPhone могут выйти без разъема для зарядки

Новые iPhone могут выйти без разъема для зарядки

Компания Apple планирует первой отказаться от проводной зарядки и от кнопок в своих смартфонах.

Об этом сообщает американское новостное агентство Bloomberg. При этом сообщается, что такие планы были у компании уже при разработке модели iPhone Х, однако от них пришлось отказаться из-за того, что разработанное к тому моменту беспроводное устройство для зарядки смартфона оказалось дорогим и несовершенным.

По информации агентства, сейчас компания Apple сосредоточила усилия именно на разработке устройства с беспроводной зарядкой и намерена добиться успеха, став первой в этой области.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #разработка #технологии #общество #весь мир #apple #iphone #смартфоны #беспроводная зарядка
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