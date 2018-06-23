Новые iPhone могут выйти без разъема для зарядки

Компания Apple планирует первой отказаться от проводной зарядки и от кнопок в своих смартфонах.

Об этом сообщает американское новостное агентство Bloomberg. При этом сообщается, что такие планы были у компании уже при разработке модели iPhone Х, однако от них пришлось отказаться из-за того, что разработанное к тому моменту беспроводное устройство для зарядки смартфона оказалось дорогим и несовершенным.

По информации агентства, сейчас компания Apple сосредоточила усилия именно на разработке устройства с беспроводной зарядкой и намерена добиться успеха, став первой в этой области.