Госдеп следит за судом о признании выборов мэра Кишинева недействительными

Госдеп отслеживает судебный процесс по признанию недействительными выборов мэра столицы Молдавии, сообщается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В минувший вторник суд Кишинева отказался признавать результаты выборов мэра столицы, победителем которого стал Андрей Нэстасе. На голосовании, прошедшем 3 июня, Нэстасе набрал 52,57 процента голосов.

В Госдепе отмечают, что суд должен быть максимально прозрачным и при выявлении нарушений должен учитываться принцип верховенства закона.

Подчеркивается, что такие же принципы действовать при оценке волеизъявления народа, выраженного во время выборов.