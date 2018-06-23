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2:24   23 Июня 2018
Весь мир

Госдеп следит за судом о признании выборов мэра Кишинева недействительными

Госдеп следит за судом о признании выборов мэра Кишинева недействительными

Госдеп отслеживает судебный процесс по признанию недействительными выборов мэра столицы Молдавии, сообщается в заявлении американского  внешнеполитического ведомства.

В минувший вторник суд Кишинева отказался признавать результаты выборов мэра столицы, победителем которого стал Андрей Нэстасе. На голосовании, прошедшем 3 июня, Нэстасе набрал 52,57 процента голосов.

В Госдепе отмечают, что суд должен быть максимально прозрачным и при выявлении нарушений должен учитываться принцип верховенства закона.

Подчеркивается, что такие же принципы действовать при оценке волеизъявления народа, выраженного во время выборов.

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Автор: Олег Королев
#молдавия #госдеп #кишинев #выборы мэра
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