Помпео обсудил с иорданским монархом борьбу с террористами ИГ

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе рабочего обеда с королем Иордании Абдаллой II обсудил ряд вопросов региональной стабильности, в том числе борьбу с террористической группировкой ИГ, запрещенной в России и в ряде других государств.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Лидеры обсудили их приверженность разгрому ИГ и поддержанию прочного и всеобъемлющего мира между Израилем и Палестиной», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что госсекретарь обсудил с королем Абдаллой II совместные усилия по дальнейшему укреплению двусторонних взаимоотношений США и Иордании.

Напомним: ранее СМИ сообщили о встрече госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Португалии Авггусто Сантосом, в ходе которой стороны обсудили приверженность увеличению отчислений в НАТО, а также вопросы энергетической безопасности.