Самолет потерпел крушение в американском штате Нью-Мексико

Федеральные службы США проводят расследование по факту крушения самолета в штате Нью-Мексико.

Об этом в пятницу сообщает военная база Холломан ВВС США, разместив на своей странице в социальной сети Facebook о том, что воздушное судно потерпело крушение на расстояние 105 километров к северу от базы.

При этом в размещенном сообщении нет информации ни о типе разбившегося самолета, ни о судьбе пилотов. Также пока ничего не сообщается о возможных причинах авиакатастрофы.