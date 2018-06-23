Генсек НАТО: Переговоры по вступлению Македонии в альянс начнутся в июле

Представители стран-членов Североатлантического альянса на саммите 11-12 июля могут дать старт переговорам по вступлению Македонии в НАТО, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским премьером Шарлем Мишелем он заявил, что саммит НАТО озвучит приглашение Скопье начать переговоры о присоединении.

Столтенберг подчеркивает, что в случае, если соглашение об урегулировании конфликта о названии страны между Македонией и Грецией будет утверждено, то государство сможет стать полноправным членом альянса.

В минувшее воскресенье глава МИД Греции и Македонии подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.