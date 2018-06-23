Глава Минфина ФРГ: Греция в скором времени «встанет на ноги»
Греция скоро «встанет на ноги» и сможет самостоятельно заниматься рефинансированием.
«Афины вскоре смогут самостоятельно стоять на ногах и заниматься рефинансированием на рынке», - заявил Шольц.
Также глава германского Минфина напомнил о том, как Греции, оказавшейся в «тяжелом кризисе», общими усилиями оказывалась помощь, назвав операцию по спасению греческой экономики «беспримерной акцией солидарности». Напомним: ранее Еврогруппа заявила об утверждении завершения последней программы, в рамках которой Греция получала от остальных стран Евросоюза макрофинансовую помощь.