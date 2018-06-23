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Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

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1:47   23 Июня 2018
Весь мир

Глава Минфина ФРГ: Греция в скором времени «встанет на ноги»

Глава Минфина ФРГ: Греция в скором времени «встанет на ноги»

​​​​​Греция скоро «встанет на ноги» и сможет самостоятельно заниматься рефинансированием.

«Афины вскоре смогут самостоятельно стоять на ногах и заниматься рефинансированием на рынке», - заявил Шольц.

Также глава германского Минфина напомнил о том, как Греции, оказавшейся в «тяжелом кризисе», общими усилиями оказывалась помощь, назвав операцию по спасению греческой экономики «беспримерной акцией солидарности».  Напомним: ранее Еврогруппа заявила об утверждении завершения последней программы, в рамках которой Греция получала от остальных стран Евросоюза макрофинансовую помощь.

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Автор: Александр Люблинский
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