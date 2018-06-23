В Молдавии прокомментировали резолюцию ООН по Приднестровью

Молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции по Приднестровью.

ГА ООН ранее приняла предложенный Кишиневом проект резолюции, призывающий Россию вывести войска из Приднестровья.

По его словам, Москва не должна «нервно реагировать» на резолюцию, поскольку она знает о ранних запросах. Решение Генассамблеи ООН он охарактеризовал как успех парламента, внешнеполитического ведомства и правительстве Молдавии.

Также глава министр подчеркнул, что российская сторона должна уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.

Ранее политолог Владимир Брутер в интервью ФАН заявил, что от данной резолюции ничего не изменится. При этом факт одобрения документа может привести лишь к тому, что Молдавия испортит отношения с Россией и с Приднестровьем.