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1:30   23 Июня 2018
Весь мир

Пушков считает, что приезд в Москву сенаторов США не станет прорывом в политике

Пушков считает, что приезд в Москву сенаторов США не станет прорывом в политике

Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что от предстоящего визита в Москву американских сенаторов, который, конечно является важным шагом, можно не ждать прорыва в политике.

Об этом Пушков написал в ночь на субботу в своем микроблоге Twitter, прокомментировав таким образом появившиеся сообщения о том, что группа сенаторов и конгрессменов США планирует нанести визит в Москву.

«От визита сенаторов США в Москву не следует ждать прорыва в сфере политики. Рано», - написал Пушков на своей странице.

Так же он отметил, что подобный визит стал бы важным сдвигом в российско-американских отношениях, так как это был бы первый контакт делегаций почти за пять лет. При этом Пушков напомнил, что ранней осенью 2013 года конгресс США отказался от запланированного визита в Вашингтон делегации двух палат российского Федерального собрания.

 

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Автор: Александр Люблинский
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