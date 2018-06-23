Российские дипломаты посетили Ярошенко в новой американской тюрьме

Российские дипломаты посетили заключенного в США летчика Константина Ярошенко, которого ранее перевели в тюрьму в «Данбери» в штате Коннектикут, сообщает российское консульство в Нью-Йорке.

Ранее Ярошенко отбывал срок в исправительном учреждении «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси.

Ярошенко сообщил дипломатам, что тюремный персонал встретил его приветливо. При этом он отметил, что условия содержания оказались хуже, чем в прошлой тюрьме: камера на 120 человек, двухъярусные железные кровати, жесткие матрасы, подушек нет.

Генеральное консульство вместе с посольством и продожит оказывать Ярошенко необходимую консульскую помощь, отмечается в сообщении диппредставительства в Facebook.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Россиянина доставили в США из Либерии.