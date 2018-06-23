Столтенберг: По вечерам вся штаб-квартира НАТО смотрит матчи ЧМ-2018

В Брюссельской штаб-квартире НАТО по вечерам все сотрудники совместно смотрят матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Об этом на пресс-конференции, посвященной окончанию переговоров с бельгийским премьер-министром Шарлем Мишелем, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Футбольная тема имеет для бельгийского премьера особое значение в связи с тем, что матч Бельгия – Тунис, который пройдет в Москве 23 июня, приедут смотреть король Бельгии Филипп и Министр иностранных дел Дидье Рейндерс.

Комментируя эту ситуацию, генсек НАТО рассказал о недавнем переезде штаб-квартиры альянса в новое здание, площадь которого больше двух футбольных полей.

«Оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на широком экране», - заявил Столтенберг, добавив в шутку: - «это еще одно из преимуществ членства в НАТО».

Также генсек альянса пожелал бельгийскому премьеру победу его национальной сборной в предстоящем матче ЧМ и посетовал, что его команда – сборная Норвегии – не прошла отборочные матчи и не участвует в мундиале.