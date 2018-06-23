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0:58   23 Июня 2018
Весь мир

ЕС планирует ответные меры в случае введения США пошлин на европейские авто

ЕС планирует ответные меры в случае введения США пошлин на европейские авто

Евросоюз намерен ввести ответные меры в случае,если США введут пошлины на импорт автомобилей.

Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщает, что введение двадцатипроцентных американских пошлин будет встречено аналогичными ответными мерами, которые будут наложены затронутыми торговыми партнерами.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести ввозные пошлины на все автомобили из стран ЕС. По его словам, данное решение обосновано тем, что ЕС долгое время применяли барьеры в отношении американских компаний.

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Автор: Олег Королев
#ес #сша #торговые пошлины
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