В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорилась разрешить вопрос перевыполнения соглашения о сокращении добычи нефти.

Данный показатель в мае составлял 152 процента. Начиная с июля, страны-участники венской сделки ОПЕК+ совместно приступят к наращиванию производства нефти.

Накануне министерский мониторинговый комитет организации порекомендовал увеличить добычу на миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения всей группой стран.

В свою очередь президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что организация решила не обозначать для себя конкретного показателя и поставить перед собой цель коллективно вернуться на сто процентное выполнение соглашения.

Данный вопрос продолжат обсуждать в субботу на заседании всех 24 стран венской сделки.