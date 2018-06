Киев потребовал, чтобы Bloomberg перекрасил «ничей» Крым на своей карте

Украинское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg, которое ранее опубликовало, на которой полуостров Крым не был раскрашен ни в цвета Украины, ни в российские, с требованием раскрасить его, «присоединив» к Украине.

Свое требование посольство Украины в Вашингтоне разместило на своей странице в сети микроблогов Twitter.

При этом дипломаты указали, что Крым на опубликованной агентством карте должен быть раскрашен в «украинский» желтый цвет.

Напомним: ранее Bloomberg разместил в своем микроблоге Twitter карту, на которой Российская Федерация раскрашена серым цветом, а Украина – желтым. Полуостров Крым при этом раскрашен в нейтральный светло-серый цвет.

Journalism should be correct. Bloomberg @business,don’t play into Russian aggressive games&propaganda!#Crimea is temporarily under Russia’s occupation, but it is & will be an integral part of #Ukraine’s territoryPlease, correct the map, Crimea should be marked in yellow as ???????? pic.twitter.com/sxIFMB0rrS