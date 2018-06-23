Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

В Москве прошла конференция московского отделения партии «Яблоко», участники которой выбирали кандидата от партии в мэры Москвы.

Делегатам конференции было необходимо выбрать одного кандидата из двух предложенных – председателя московского отделения партии Сергея Митрохина и главы МО «Гагаринский» Елены Русаковой.

По результатам голосования Митрохин набрал 31 голос, за Русакову же проголосовали только 16 делегатов.

В то же время, федеральное бюро партии «Яблоко» не признает полномочия 14 делегатов и ставит под сомнение правомочность выдвижения московским отделением партии кандидатуры Митрохина на выборы столичного мэра. Данный вопрос будет бюро рассмотрит на конференции в понедельник 25 июня.

Напомним: выборы московского градоначальника пройдут 9 сентября текущего года.