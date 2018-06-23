Мы в соц.сетях:
Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

 Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни

Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни
ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

 ​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей
В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

 Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей

Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей
Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

 Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни

Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни
ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

 ​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей
В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

 Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей

Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей
0:26   23 Июня 2018
Россия

Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

В Москве прошла конференция московского отделения партии «Яблоко», участники которой выбирали кандидата от партии в мэры Москвы.

Делегатам конференции было необходимо выбрать одного кандидата из двух предложенных – председателя московского отделения партии Сергея Митрохина и главы МО «Гагаринский» Елены Русаковой.

По результатам голосования Митрохин набрал 31 голос, за Русакову же проголосовали только 16 делегатов.

В то же время, федеральное бюро партии «Яблоко» не признает полномочия 14 делегатов и ставит под сомнение правомочность выдвижения московским отделением партии кандидатуры Митрохина на выборы столичного мэра. Данный вопрос будет бюро рассмотрит на конференции в понедельник 25 июня.

Напомним: выборы московского градоначальника пройдут 9 сентября текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #политика #яблоко #кандидат #конференция #выборы мэра москвы #партия яблоко #сергей митрохин #московское отделение #федеральное бюро партии яблоко
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
Деятели уличных протестов знакомы больше десяти лет. Яшин выглядит идеальным кандидатом для того, кто не хочет отвечать на вопрос: «Где потерял поддержку?».
21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

11:55   22 Июня 2018
Самое читаемое
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

 Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

 Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки

Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки