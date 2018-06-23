Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил футболисту сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина республики.

В своем Telegram-канале он сообщил, что подписал указ о присвоению Салаху высокого звания. Кадыров на торжественном ужине вручил футболисту копию Указа и нагрудный значок.

Глава Чечна выразил надежду, что клуб «Ахмат» и сборная Египта проведут товарищеский матч в Грозном.

По его словам, в свою очередь Салах поблагодарил его за удивительно теплый и хороший прием, прекрасное отношение к египетской команде и отличные условия для проживания и тренировок.

Во время чемпионата мира по футболу сборная Египта базируется в Грозном. На день рождения Салаха чеченские болельщики подарили ему стокилограммовый торт.