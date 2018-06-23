Мы в соц.сетях:
Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

 Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни

Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни
ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

 ​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей
В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

 Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей

Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей
Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

 Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни

Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни
ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

 ​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей
В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

 Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей

Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей
0:03   23 Июня 2018
Весь мир

Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей

Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятие в генеральной Ассамблее ООН предложенного Молдавией проекта резолюции с призывом к РВ вывести войска из Приднестровья.

По этому поводу Пушков отметил, что западные страны и их союзники в ООН, приняв резолюцию с призывом к России вывести из Приднестровья войска, забыли узнать, что на этот счет думают полмиллиона проживающих там людей.

По мнению сенатора, данный вопрос нельзя решать без участия Тирасполя, а пока этого не происходит, российские миротворцы гарантируют безопасность мирного населения непризнанной республики.

Напомним: ранее в Генассамблее ООН прошло голосование по принятию предложенного Молдавией проекта резолюции о необходимости вывода из Приднестровья российских военных. За принятие данного документа проголосовали 64 страны, 14 высказались против, и 83 государства приняли решение воздержаться.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #молдавия #пушков #политика #резолюция #общество #весь мир #приднестровье #генассамблея оон #российские миротворцы #безопасность жителей
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
Деятели уличных протестов знакомы больше десяти лет. Яшин выглядит идеальным кандидатом для того, кто не хочет отвечать на вопрос: «Где потерял поддержку?».
21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

11:55   22 Июня 2018
Самое читаемое
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

 Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

 Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки

Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки