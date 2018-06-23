Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятие в генеральной Ассамблее ООН предложенного Молдавией проекта резолюции с призывом к РВ вывести войска из Приднестровья.

По этому поводу Пушков отметил, что западные страны и их союзники в ООН, приняв резолюцию с призывом к России вывести из Приднестровья войска, забыли узнать, что на этот счет думают полмиллиона проживающих там людей.

По мнению сенатора, данный вопрос нельзя решать без участия Тирасполя, а пока этого не происходит, российские миротворцы гарантируют безопасность мирного населения непризнанной республики.

Напомним: ранее в Генассамблее ООН прошло голосование по принятию предложенного Молдавией проекта резолюции о необходимости вывода из Приднестровья российских военных. За принятие данного документа проголосовали 64 страны, 14 высказались против, и 83 государства приняли решение воздержаться.