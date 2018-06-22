Швейцария обыграла Сербию на ЧМ-2018 со счетом 2:1

Швейцарская сборная во втором туре группового этапа проходящего в Росси Чемпионата мира по футболу обыграла команду Сербии со счетом 2:1.

Сербия начала игру с энергичных атак на ворота швейцарских футболистов и уже на 5-й минуте встречи форвард Александр Митрович забил гол.

Отыграться швейцарском команде удалось лишь во втором тайме, когда полузащитник Гранита Джаки на 52-й минуте сравнял счет, а победный мяч был забит швейцарцем Джерданом Шакири на последних секундах основного времени.

По итогам двух матчей Швейцария, набрав четыре балла, занимает второе место в группе Е. Сербия с тремя очками занимает в группе третье место.