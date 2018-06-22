ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК сообщило в пятницу о том, в пятницу в результате обстрела со сторону украинских силовиков в селе Саханка был поврежден газопровод.

При этом отмечается, что ремонтные бригады ДНР из-за продолжающегося обстрела со стороны ВСУ не имеют возможности подойти к поврежденному газопроводу для проведения там ремонтных работ.

Также в сообщении отмечается, что повреждение газопровода произошло на улице 60 лет Октября, и все жители поселка Саханка остались без газоснабжения.

По данным Совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня, подразделения Вооруженных сил Украины обстреливают Саханку из 120-миллиметровых минометов.

Напомним: ранее в Донецке заявили, что ВСУ в течение недели 39 раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения враждующих сторон.