Мы в соц.сетях:
Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

 Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни

Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни
ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

 ​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей
В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

 Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей

Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей
Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

Московское отделение «Яблока» выдвинуло кандидатуру Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы

 Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни

Кадыров присвоил футболисту Салаху звание почетного гражданина Чечни
ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

 ​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей
В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

В ОПЕК договорились избавиться от перевыполнения венской сделки

 Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей

Пушков напомнил, что миротворцы РФ в Приднестровье гарантируют безопасность жителей
23:27   22 Июня 2018
Ближнее зарубежье

ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

ДНР сообщает о повреждении газопровода в Саханке в результате обстрела

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК сообщило в пятницу о том, в пятницу в результате обстрела со сторону украинских силовиков в селе Саханка был поврежден газопровод.

При этом отмечается, что ремонтные бригады ДНР из-за продолжающегося обстрела со стороны ВСУ не имеют возможности подойти к поврежденному газопроводу для проведения там ремонтных работ.

Также в сообщении отмечается, что повреждение газопровода произошло на улице 60 лет Октября, и все жители поселка Саханка остались без газоснабжения.

По данным Совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня, подразделения Вооруженных сил Украины обстреливают Саханку из 120-миллиметровых минометов.

Напомним: ранее в Донецке заявили, что ВСУ в течение недели 39 раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения враждующих сторон.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #всу #происшествия #политика #чп #обстрел #общество #весь мир #газопровод #саханка #сцкк #минометы #нарушение режима тишины #днер #повреждение газопровода
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
Деятели уличных протестов знакомы больше десяти лет. Яшин выглядит идеальным кандидатом для того, кто не хочет отвечать на вопрос: «Где потерял поддержку?».
21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

11:55   22 Июня 2018
Самое читаемое
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

 Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

 Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки

Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки