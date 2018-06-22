СК возбудил дело по факту гибели пилота при крушении Ми-2 в Югре

В связи с произошедшей в пятницу в Ханты-Мансийском автономном округе жесткой посадкой вертолета Ми-2, в результате которой погиб пилот, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Об этом со ссылкой на заявление Уральского Следственного управления на транспорте СК РФ сообщают российские СМИ. При этом отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека».

Как сообщили в Уральском СУ СК, разбившийся в Югре вертолет летел из Лангепаса в Сургут, возвращаясь после доставки груза. В качестве версий причин крушения винтокрылой машины следователи рассматривают три основные: ошибку пилотирования, резкое ухудшение состояния здоровья пилота и неисправность вертолета. В настоящее время на месте крушения работают сот рудники полиции и Следственного комитета РФ.

Напомним: ранее сообщалось, что вертолет Ми-2, о пропаже которого было заявлено изначально, найден разбившимся в Югре вблизи города Лангепаса.