Косуля стала причиной ДТП с автобусом в Польше, шестеро пострадавших

Шесть человек пострадали в пятницу в Польше, где автобус, пытаясь избежать столкновения с косулей, вылетел в ров и перевернулся.

Об этом сообщают местные СМИ, отмечая, что все пострадавшие пассажиры автобуса госпитализированы, медики констатировали у них незначительные травмы.

Отмечается, что водитель автобуса попытался объехать неожиданно выскочившую на дорогу перед ним косулю, резко вывернул руль, после чего не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дорожного полотна. В результате автобус свалился в ров и перевернулся.