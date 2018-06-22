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22:41   22 Июня 2018
Весь мир

Косуля стала причиной ДТП с автобусом в Польше, шестеро пострадавших

Косуля стала причиной ДТП с автобусом в Польше, шестеро пострадавших

Шесть человек пострадали в пятницу в Польше, где автобус, пытаясь избежать столкновения с косулей, вылетел в ров и перевернулся.

Об этом сообщают местные СМИ, отмечая, что все пострадавшие пассажиры автобуса госпитализированы, медики констатировали у них незначительные травмы.

Отмечается, что водитель автобуса попытался объехать неожиданно выскочившую на дорогу перед ним косулю, резко вывернул руль, после чего не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дорожного полотна. В результате автобус свалился в ров и перевернулся.

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Автор: Александр Люблинский
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